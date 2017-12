Bilhete Único Mensal não foi entregue até hoje

A SPTrans é desorganizada e não faz nada para resolver o problema, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Os estudantes de São Paulo estão sendo prejudicados com a falta de informação referente ao Bilhete Único Mensal. No dia 29/1 fiz o cadastro para a emissão de um bilhete conveniado à UNE, paguei a taxa de R$ 39, mas até hoje não recebi nada. Fui até o posto da SPTrans Terminal Santo Amaro e os atendentes não souberam explicar o que está acontecendo e pediram para que eu acompanhasse pelo site. Ao entrar no site só consta que o bilhete está em fase de personalização, e que não foi emitido. As aulas já começaram e eu não tenho condições de pagar o valor integral da passagem. Não sei o que fazer. Renata Monteiro Dias de Oliveira/ São Paulo

Resposta: A SPTrans, a fim de proporcionar o melhor atendimento possível aos seus usuários, informa que o cartão da usuária já está pronto e foi enviado via Correios no dia 24/2, para a instituição de ensino.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: O problema ainda não foi solucionado. No site da SPTrans aparece que o cartão foi enviado para a instituição. A instituição alega não ter recebido nada e no site não consta rastreamento algum.