Problemas com o bilhete da SPTrans continuam

‘Prefeitura tem um serviço que ninguém sabe como funciona realmente’, diz leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Solicitei o Bilhete Único Mensal pelo site da SPTrans, pois, como trabalho e a empresa vai pagar em torno de R$ 236 mensal pelo benefício do vale transporte (VT), pretendo usar o bilhete mensal. Liguei agora no 156 e perguntei qual o prazo para o cartão ficar pronto. Para a minha surpresa fui informado de que não há prazo. Conclui que, quando a SPTrans decidir confeccionar o cartão, fará. O que devo fazer para que os créditos que a empresa depositar no VT sejam utilizados no bilhete único mensal? Se o valor mensal é de R$ 230 e a empresa vai depositar um montante maior, como funciona? Os atendentes do 156 não souberam dizer. E se de repente a empresa carregar em um determinado mês o valor menor que R$230, como eu escolho o bilhete único mensal só para ônibus ou metrô ou trem (R$ 140)? Parece que a Prefeitura lançou um serviço que ninguém sabe como funciona realmente. Robert A. Silva / São Paulo

Resposta: A SPTrans informa que o prazo para emissão do Bilhete Único Mensal, atualmente, é de cerca de 10 dias após o cadastro, desde que todos os dados informados, inclusive a fotografia, estejam corretos. Sobre a forma da utilização e compra do crédito, todas as informações estão à disposição no Documento http://bilheteunico.sptrans.com.br/pdf/material_explicativo.pdf PDF

Réplica do leitor: A SPTrans não me respondeu, apenas passou um link no qual há inúmeras informações que o consumidor/cidadão não consegue entender. Liguei de novo no 156 e, ao contrário do que a SPTrans disse, passaram 20 dias úteis de prazo de entrega. Ou seja, a mesma empresa passa informações contrárias. E no caso do vale transporte, como posso incorporar o valor que é carregado, em média R$236, mês no bilhete único mensal ? Bom, acho que nem eles sabem a resposta para isso.