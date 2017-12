Encomenda internacional não foi entregue

O descaso dos Correios é grande, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Reclamo dos Correios. No dia 1.º/11 uma remessa foi postada na Alemanha para o Brasil, e foi recepcionada pelo Correio do RJ no dia 19/11. Dois dias depois, passou pelo setor Importa Fácil e, em seguida, foi encaminhada para São Paulo. Em 27/11 a atualização no sistema dos Correios informava que o objeto em questão estava sendo encaminhado de volta à Alemanha. O problema é que a caixa foi foi erroneamente encaminhada para o setor Importa Fácil. Em momento algum solicitei a contratação desse serviço, que, mesmo para o caso de liberação alfandegária envolvendo pagamento de tributo, seria opcional. Esse serviço dos Correios é destinado à liberação alfandegária de remessas, cujo valor aduaneiro se encontra entre US$ 500 e US$ 3 mil. Hoje a caixa está com a transportadora que contratei para despachar a minha mudança, e a empresa enviará novamente o produto para o Brasil mediante novo pagamento. Não apenas terei de pagar pelo envio novamente, como também não tenho certeza de que os Correios não vão enviá-la novamente para o Importa Fácil. Martha Camargo Vasconcelos Pereira / São Paulo

Resposta: Os Correios informam que o objeto foi devolvido por apresentar dimensões fora das estabelecidas pelo Regulamento das Encomendas Postais da UPU para todos os tipos de encomendas, não apenas as do Importa Fácil. Uma encomenda, para ser aceita no Brasil, não pode ter mais que 1,05 m para qualquer uma das suas dimensões, nem 2 m para a soma do perímetro (largura+largura+altura+altura+comprimento). No caso questionado, a caixa tinha 3,19m para a soma do perímetro. A devolução foi devidamente acompanhada da documentação internacional pertinente, sem nenhum questionamento por parte do correio alemão, o que comprova terem ciência do descumprimento da regra.

Réplica da leitora: Essa resposta de que o tamanho da caixa ultrapassou o tamanho máximo aceito pelos Correios não é verdadeira, pois eu recebi 5 outras caixas com a mesma dimensão da que voltou. A diferença é que nenhuma das outras foi parar no Importa Fácil. Os correios alemães e a DHL alemã enviam caixas para o Brasil no tamanho máximo de 120 x 60 x 60 cm, que é internacional.