Problemas com a SKY

A tendência do serviço dessa empresa é só piorar, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Desde o dia 19/6 tento agendar uma visita técnica na SKY, pois alguns canais estão fora do ar e aparece a mensagem “Ausência de Sinal”. Mesmo com os vários agendamentos marcados, nenhum técnico compareceu. Ao ligar na operadora para saber o que motivo, os atendentes informam que o serviço consta como executado. As datas estavam marcadas para os dias 21/6, 27/6, 8/7 e 9/7 e ninguém apareceu. O meu problema permanece. Não aguento mais tanto descaso. Luciane Polisel Duarte / São Paulo

Resposta: A SKY informa que em 11/9 a equipe de atendimento entrou em contato com a sra. Luciane e informou que encaminhará um atendimento técnico com prioridade e o caso será acompanhado até a sua finalização.

Réplica da leitora: Cansei de esperar pela SKY e resolvi o problema sozinha. Meu marido foi verificar o problema e constatou um cabo danificado. Ele mesmo o trocou. A operadora só ligou para confirmar se poderia mandar um técnico depois que ele já tinha feito o reparo.

Réplica do leitor: Até o momento a situação é a mesma. Recebi a sugestão de pagar os valores que reconheço da fatura na boca do caixa. Isto se ela ainda não tiver sido fechada, o que já aconteceu. O meu cartão permanece bloqueado e com incidência de juros sobre o valor que não me foi permitido pagar. Ao questionar sobre os encargos, recebi a resposta de que depois eu poderia reivindicar os valores.