Problemas com a instalação da Vivo

O poste da operadora está saturado de tantos fios, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo da Telefônica/Vivo. Contratei o serviço completo (TV, Internet e telefone), mas não pude utilizar o serviço. Três equipes vieram até a minha residência, mas nenhuma fez a instalação. Alegaram que o poste estava saturado e que não havia mais espaço para o cabeamento. O técnico diz que outra equipe deve instalar uma outra caixa no poste. Reagendaram o serviço, apareceu a tal equipe e nada foi feito. A terceira equipe compareceu para também não fazer nada. Que empresa é essa que ocupa o quadro com terceirizadas para atender um cliente? A Telefônica/Vivo deveria bloquear as vendas para este local. Neste mesmo endereço, um ponto de cabo foi cancelado. Então por que não usaram o mesmo espaço para concluir a minha instalação? Matheus Paes Yazawa / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que o sr. Yazawa optou por cancelar o serviço e não há nenhuma pendência com essa operadora.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: AVivo continuou agindo com descaso, mesmo após a reclamação, marcando visitas e não as cumprindo o combinado em nenhuma das vezes. Não me restou alternativa a não ser cancelar o serviço.