Problemas com a Claro Fixo

“Minha linha está bloqueada e empresa não resolve”, informa leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Adquiri uma linha telefônica Claro Fixo pelo televendas. O aparelho chegou sem nota fiscal. A empresa ficou de me enviá-la, mas até hoje não recebi o documento. No dia 17/5 minha linha foi bloqueada por falta de cadastro. O estranho é que, em nenhum momento foram exigidos os meus documentos para a compra ou para o tal cadastro. No dia 21/5 mandei todos os documentos por fax e fui orientada a aguardar 5 dias úteis. No dia 28/5 em novo contato com a Claro soube que os documentos teriam de ser enviados de novo, autenticados. Cogitei cancelar a linha e a atendente informou que eu não seria ressarcida do valor do aparelho, R$ 79,90. Peço ajuda, pois desde o dia em que adquiri esse plano só tenho dor de cabeça e a linha continua bloqueada. Valderiza Menezes Lara / São Paulo

Resposta da empresa: A Claro Fixo informa que entrou em contato com a sra. Valderiza esclarecendo que, para a regularização da linha, é necessário o envio de documentos para atualização cadastral.

Réplica da leitora: O problema não foi solucionado. Tentei autenticar meu RG e a Declaração no Cartório, mas infelizmente não aceitaram o meu documento, já que meu RG tem mais de 10 anos. Enviei e-mail para a Claro perguntando se aceitariam a Certidão de Casamento autenticada, mas não aceitam! Como sou do Amazonas não posso tirar a segunda via em São Paulo, somente lá. Ficarei com essa linha bloqueada na minha residência, pois não tenho como resolver esse impasse!