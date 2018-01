Leitora não consegue cancelar serviço da NET

Empresa apresenta diversas desculpas para não cumprir acordo

Por Luciana Magalhães



Reclamação da leitora: Desde o ano passado estou com problemas com a NET. Em outubro, por estar viajando, solicitei à NET a suspensão temporária do serviço por 2 meses. Mesmo com a suspensão, as mensalidades foram cobradas integralmente. Ao retornar em janeiro notei também que o telefone não tinha voltado a funcionar desde o fim da suspensão do serviço. Liguei na operadora para avisar sobre os débitos indevidos e do problema com a linha. Nos 2 meses seguintes, houve um desconto no valor cobrado da fatura, mas o telefone não voltou a funcionar. No dia 1.º/4, ainda sem telefone, liguei para a NET para solicitar o cancelamento do serviço por motivos de mudança. Deixei os aparelhos para serem retirados na portaria do prédio. Ao retornar para São Paulo no dia 24/4 o síndico informou que ninguém havia passado para retirar o aparelho. Liguei para a operadora e a atendente disse que o cancelamento anterior não havia sido realizado por um problema, mas que já havia solicitado outro. Ela agendou a retirada dos aparelhos e me encaminhou por e-mail uma fatura do mês de março, já com os descontos de cancelamento. Apesar disso, no dia seguinte o valor integral foi debitado da minha conta. Liguei novamente no dia 13/5 para reclamar do débito e descobri que o serviço ainda estava ativo! Novamente o atendente garantiu que iria providenciar o cancelamento e verificar o problema com a fatura, mas, após mais de 1 hora de espera, a ligação caiu. Além disso, verifiquei que o débito do valor da mensalidade estava novamente agendado para ser feito no dia 25/5, mesmo com as várias ligações que fiz solicitando o cancelamento. No dia 14/5 liguei na Ouvidoria da NET e fui informada de que o serviço ainda estava ativo. A funcionária informou que, daquela vez, havia cancelado (mesmo) o contrato e que a Ouvidoria entraria em contato comigo em até 3 dias úteis para solucionar as cobranças indevidas. No dia 20/5, como não recebi retorno, contatei novamente a NET e descobri que o serviço ainda estava ativo. Resumindo passei horas no telefone com a NET, em várias datas e simplesmente ninguém cancelou e resolveu o problemas das cobranças indevidas. Nem mesmo a ouvidoria da empresa funciona. Lamentável! Não aguento mais! Edneia de Oliveira Mota / São Paulo

Resposta: A NET informa que realizou tentativas de contato com a cliente por telefone sem sucesso.

Réplica da leitora: O problema continua! Em maio foi debitado o valor da mensalidade, mesmo tendo solicitado o cancelamento do serviço. Sobre as tentativas de contato, informo que não recebi ligações da empresa. Além disso, há outras formas para se entrar em contato, como e-mail. Lamentável a posição da empresa. Vou entrar com uma ação contra a NET.