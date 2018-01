Falhas na internet da Telefônica/Vivo são recorrentes

A incompetência dessa empresa é grande, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há várias semanas o sinal do Speedy da Telefônica/Vivo está intermitente. Já recebi várias visitas de técnicos da Vivo, mas ninguém conseguiu resolver o problema de forma definitiva. Trocaram o cabo externo, uma peça do poste da rua que estava trincado, mas de nada adiantou. A internet funciona quando quer. Estou quase desistindo de um serviço que não tenho. Não aguento mais! Filipe de Sousa Magalhães Faria / Mairiporã

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço está funcionando normalmente. A empresa esclarece ainda que o cliente será ressarcido, em conta telefônica, com vencimento 6/14, de valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema.

Réplica do leitor: O problema não foi solucionado, pois continuo com a internet intermitente.