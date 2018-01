Problema não solucionado com receptor da SKY irrita consumidor

Contato entre cliente e empresa não tem sido bem sucedido, apesar das diversas reclamações do leitor; SKY não cumpriu visita técnica que estava agendada

Reclamação do leitor: Sou assinante SKY há anos e, infelizmente, estou precisando de atendimento, sendo que não estou conseguindo pois o aparelho Sky digital/Sky Mais está com super aquecimento e não está mais gravando. Acusa que grava, mas não reproduz. No dia 2 de abril, contatei Sky e me disseram que o aparelho seria substituído pelo Sky Plus devido ao meu ser muito antigo e não fabricar mais. Foi agendado para 6 de abril no período da manhã. No dia, fui atendido, porém nada foi resolvido. O técnico informou que eu deveria contatar novamente o atendimento técnico da SKY.

Quando liguei, me informaram que para a troca de aparelho teria que mudar o pacote. Insisti que não. Se o aparelho que tenho está com problemas e “fora de linha”, tenho direito a reposição sem custo. Foi agendado o atendimento para o dia 7 de abril. Nesse dia, o técnico informou que teria de pedir o “upgrade” do aparelho, senão o mesmo não seria trocado.

Liguei novamente e a senhora me disse que no dia seguinte, sem falta, o problema seria resolvido. Como ninguém apareceu, liguei e disseram que não existia ordem de serviço em aberto. Insisti, mas perdi a paciência e desliguei. Diante disso, solicito, encarecidamente, ajuda para solucionar o problema. /João Pereira Corrêa – Vinhedo/SP

Resposta da SKY: A SKY informa que um dos seus objetivos é atender a todos os clientes com qualidade e o mais prontamente possível. A empresa pede desculpas pelo transtorno causado.

Nossa equipe de atendimento entrou em contato com o consumidor e informou que a visita técnica está agendada para hoje, 15 de abril de 2015. O caso será acompanhado até a finalização do atendimento.

Comentário do leitor: Contatei a SKY, que me informou que não tem como resolver. Disse a eles que pago R$ 17,90 por mês de aluguel de um aparelho que não está funcionando e o mesmo informou que este aparelho saiu de linha e não há substituição. Insisti que se o aparelho “saiu de linha” tenho direito da substituição por outro no mesmo nível do existente para o que fui informado que “só se comprar!”

São vários anos de pagamento mensal para um aparelho em comodato. Indaguei sobre o bloqueio de sinal e o atendente informou que “se houve bloqueio, não foi por aqui”. Desde 2 de abril que estou sendo enrolado pela Sky!