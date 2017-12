Problema na fiação da Vivo deixa instituição sem telefone

Os telefones da Instituição Assistencial Emmanuel paravam de funcionar às 18h, causando transtornos para pacientes e funcionários. Após trocar toda a estrutura telefônica e não solucionar a questão, descobriram que o problema estava na fiação externa.

A instituição entrou em contato com a Vivo, e o técnico da empresa limitou-se a cobrir a caixa dos fios com um saco plástico. Procurada pela reportagem do Estadão, a Vivo informou que enviou novamente uma equipe e consertou o objeto danificado, restaurando a linha telefônica da instituição.

Reclamação do leitor: “Estamos com um problema com a telefonia há mais ou menos 2 meses. O técnico encontrou na fiação externa uma caixa aérea da Vivo toda danificada e sem proteção. Falei com o suporte técnico, enviaram um técnico que fez uma manutenção que desconheço, fechou a caixa que estava em estado lamentável com um saco de lixo preto. Porém o serviço não consertou nada, e continuamos enfrentando o mesmo problema.”

Resposta da empresa: “A Telefônica Vivo informa que, após ajustes técnicos, a linha que atende a Instituição Assistencial Emmanuel já se encontra regularizada. O cliente confirmou o atendimento e o funcionamento normal do serviço.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.