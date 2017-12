Problema com semáforos na região da Santa Cecília

Já reclamei várias vezes na CET e ninguém faz nada, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Moro na Rua Dr Albuquerque Lins, Santa Cecília, no quarteirão compreendido entre as ruas Baronesa de Itu e Alameda Barros. Faz 3 semanas que o semáforo localizado na esquina da Rua Dr Albuquerque Lins com Alameda Barros está defeituoso, dando pouco tempo para os veículos que vêm pela Albuquerque Lins ultrapassar, por volta de 20 segundos. Já os veículos que estão na Alameda Barros tem 1 min para cruzar a Albuquerque Lins. Ou seja, existe a necessidade de ajustes dos tempos semafóricos. Isso provoca o disparo de buzinas durante todo o dia e noite. Já reclamei diversas vezes na CET, mas o problema não foi resolvido.Não sei o que mais fazer! Dirceu Bertin / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que foi realizada vistoria no local e verificada a possibilidade de promover ajustes nos tempos semafóricos. Para aumentar o tempo de verde para a Rua Dr. Albuquerque Lins, a CET alterou a programação do cruzamento da Avenida Olímpio da Silveira Martins com a Rua Dr. Albuquerque Lins. A medida vem sendo acompanhada pelas equipes de campo da CET. Nesses primeiros dias, inclusive, já foi possível verificar melhoria na fluidez do trânsito local.

Réplica do leitor: Não é verdade! Os tempos semafóricos continuam defeituosos, as buzinas continuam tocando e eu já cansei de efetuar solicitações pelo tel 1188.