Problema com abastecimento e danos na calçada

Sabesp faz obra e não tapa buraco, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há 30 dias meu prédio está com problemas no abastecimento de água. Pelo menos 5 dias da semana fico sem água. Na região do Paraíso, só o meu prédio está com problemas no abastecimento. Reclamei várias vezes na Sabesp e sempre sou informado de que há um problema de vazamento na rede de distribuição, localizado na entrada do prédio. O descaso e a ineficiência da Sabesp é enorme. Eles precisaram de 3 semanas para detectar o defeito. Tenho de esperar mais quanto tempo para resolverem? Guilherme Colugnatti / São Paulo

Resposta da empresa: A Sabesp informa que no dia 9/5 foi feita a troca de ramal de água e o abastecimento foi normalizado.



Réplica do leitor: O problema da água foi solucionado, mas eles criaram outro. No local da obra deixaram uma cratera bem em frente ao edifício. Peço que tapem esse buraco.

foto: Guilherme Colugnatti