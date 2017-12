Preço de material escolar varia até 192% dependendo da loja

Metade dos itens pesquisados registraram diferença entre 50% e 100% no preço, a depender do estabelecimento procurado; régua plástica foi encontrada até duas vezes mais cara no mercado paulistano

Uma análise realizada pelo Procon estadual de São Paulo atestou a importância de o consumidor realizar pesquisas em diferentes lojas antes de comprar o material escolar para o ano letivo 2015. O órgão de defesa do consumidor detectou que metade dos itens pesquisados apresentou diferenças entre 50% e 100% no preço, dependendo do estabelecimento consultado.

As informações foram divulgadas pelo Procon nesta quarta-feira, 21. A coleta dos preços aconteceu entre os dias 5 e 7 de janeiro e envolveu 222 itens de diferentes marcas e modelos da lista de material escolar; dez lojas das cinco regiões da capital paulista foram visitadas.

Do total de produtos pesquisados, 36% apresentaram diferença de preço abaixo de 50%, 47% tiveram diferença de preço entre 50% e 100% e 17% variaram acima de 100%. A maior diferença encontrada foi de 192,31%, na régua plástica, 30 cm, Colors, da marca Acrimet.

Em nota, o Procon reforçou que, de acordo com a Lei nº 12.886 de 26/11/2013, não pode ser incluso na lista, materiais de uso coletivo ou taxas para suprir despesas com água, luz e telefone. A escola também não pode exigir que os pais comprem o material no próprio estabelecimento nem determinar marcas e locais de compra.