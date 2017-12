Prazo para a entrega de mercadorias vindas do exterior é de 60 dias

Até quando teremos de ser reféns dos Correios?, questiona o leitor

Reclamação do leitor: No dia 4/8 um amigo me enviou uma correspondência, com registro de Roma com uma pequena lembrança. Já é final de setembro e ainda não recebi essa carta. Um absurdo uma correspondência da Europa levar meses para chegar ao destinatário. No dia 15/9 protocolei uma reclamação no site dos Correios, mas não recebi nenhuma resposta. Antonio Paulo Calcagni Klapka / São Paulo

Resposta: Os Correios informam que o objeto está dentro do prazo de entrega. Encomendas internacionais com código de rastreamento iniciado pela letra “R” são da modalidade econômica, com frete mais barato e prazo de entrega de até 60 dias úteis após a entrada no Brasil. Esse tipo de encomenda tem apenas dois registros de rastreamento: quando entra no Brasil e quando é entregue ao destinatário. A movimentação da encomenda no fluxo postal não é mostrada no sistema de rastreamento. Mais detalhes no Boletim de Proteção do Consumidor, no site dos Correios (http://www.correios.com.br/para-voce/recebimento/copy_of_importacoes).

Réplica do leitor: Dá próxima vez vou recomendar que alguém traga a carta da Itália a pé e de bote – certamente vai chegar antes.