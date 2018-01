Postes estão repletos de cordas deixadas por Prefeitura

Não é verdade que é feita a raspagem após a retirada das faixas, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A Prefeitura afirma que promove a limpeza e a raspagem dos postes nas ruas e os mantém limpos. Isso não é verdade. Entre muitas fotos que tenho, esta foi tirada do canteiro central da Avenida Olavo Fontoura, perto do Anhembi, e mostra o poste cheio de fios e cordas. Não há numeração visível, já que de um lado está o Hospital da Aeronáutica e o Campo de Marte. Do lado oposto da avenida ficam os portões de entrada do Anhembi e do Sambódromo. E esses locais não têm numeração. Luiz Carlos Hummel Manzione / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Santana/Tucuruvi informa que realizou vistoria na Av. Olavo Fontoura e retirou dos postes as cordas que estavam acessíveis, mas algumas permaneceram por estarem próximas de fios de alta tensão. A retirada das demais deve ser feita pela concessionária de energia elétrica.

Réplica do leitor:A subprefeitura falta duas vezes com a verdade. A primeira vez, quando informa que os postes foram parcialmente limpos. A segunda quando diz que a Eletropaulo se encarregará de dar continuidade ao serviço, por haver fios de alta tensão nos postes. A última foto, tirada em 26/9, mostra que a CET é responsável pela constante colocação de faixas sinalizadoras de eventos no Anhembi. Os postes estão com uma quantidade absurda de fios velhos enrolados, mostrando o extraordinário desrespeito da Prefeitura com o mobiliário urbano.

Fotos: Luiz Carlos Hummel