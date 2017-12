Possível foco de dengue na Vila Nova Conceição

A Prefeitura é lenta para tomar alguma atitude, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Uma obra em uma casa situada na Rua Bastos Pereira, Vila Nova Conceição, está parada há meses. Com isso, a água da piscina não é tratada. A quantidade de mosquitos no bairro aumentou muito e, provavelmente, esse é o principal viveiro para a reprodução deles. E tudo isso em um momento em que o surto de dengue assusta São Paulo. Liguei no 156 da Prefeitura, mas nenhuma atitude foi tomada. Frederico Sampaio / São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: A Vigilância em Saúde Ambiental informa que uma equipe compareceu ao local para realizar a vistoria. No entanto, ela não pôde ser feita, pois não havia ninguém no local. Foi solicitada a identificação do proprietário pela subprefeitura para o prosseguimento das ações.

Réplica do leitor: Sinto-me impotente em relação ao problema. Como lidar com uma situação dessas? O dono do imóvel é irresponsável por deixar a piscina nessas condições. Ainda mais quando estamos vivendo um surto de dengue.A Prefeitura é lenta para tomar atitudes.

Foto: Frederico Sampaio