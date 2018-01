Portabilidade de linhas telefônicas não é feita

Consumidores ficaram com 3 linhas e internet desativadas; confusão de empresa leva a cancelamento do serviço

Reclamação do leitor: Minha mulher e eu estivemos em 28 de fevereiro na loja da Claro, do Shopping West Plaza, para fazer a portabilidade de 3 linhas de celular e uma residencial para a operadora NET. Escolhemos o plano que inclusive dobrava a velocidade da internet de 10 para 20 mega .Recebemos 3 micro chips provisório se a portabilidade foi marcada para o dia 4 de março, às 16 horas. Fomos informados que a internet iria funcionar após a portabilidade. Em 3/3 recebemos mais 2 micro chips na nossa residência por um portador da Claro. Neste mesmo dia começamos receber várias ligações desconhecidas (mais de 40 do número 11- 989451592). Inclusive de cobrança e várias mensagens que não nos pertenciam.

Ligamos no mesmo dia (3/3) no 0-800 que consta no chip e fomos informados de que estes já estavam ativos, e era só aguardar a data e horário informados para a portabilidade. Pois bem, a partir de 4/3 às 16 horas ficamos sem comunicação nas 3 linhas. Ligamos na central Combo da Claro e fomos informados de que a portabilidade havia sido cancelada.

O operador alegou que a portabilidade tinha sido cancelada porque o nome do cliente não estava completo no sistema. Pediu para eu retornar a ligação no dia 5/3, às 23h, para ser informado do que ocorrera. Resultado: estamos sem as 3 linhas telefônicas e a internet não foi ativada. Quero saber quem vai arcar com as nossas perdas. Anderson e Andréa Ferreira da Silva Nascimento /São Paulo

Resposta: A NET informa que restou os devidos esclarecimentos sobre o caso ao cliente.

Comentário dos leitores: Continuamos com problemas na internet.