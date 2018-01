Ponto Frio promete troca de fogão, mas deixa cliente esperando

Adelto Gonçalves notou um barulho estranho no fogão que havia comprado no Ponto Frio e pediu assistência à loja. Após ser informado pela gerente que ocorreria a troca do produto, ele escolheu um novo, mas não o recebeu mesmo depois de três semanas.

A empresa afirmou que entrou em contato com o consumidor e a troca foi agendada para o dia 17 de novembro.

Reclamação do leitor: “Fiz a compra de um fogão Continental na loja do Ponto Frio em Amparo. O forno do fogão, ao ser desligado, faz barulho de estouro, o que me causa preocupação, além de apresentar possível vazamento de gás. Ao consultar a loja local e pedir um técnico para ver o que poderia estar ocorrendo, a gerente da loja disse que a rede não dispunha de técnico na região e que iria proceder com a troca do fogão. Retornei à loja e já escolhi, em companhia de um vendedor, o modelo do fogão substituto. Mas, passadas mais de três semanas de minha reclamação, até agora não foi feita a troca.”

Resposta da empresa: “O Ponto Frio informa que após interação entre a empresa e o cliente, a troca do produto está agendada para 17 de novembro, mediante comparecimento do titular da compra com documentos e nota fiscal. A empresa permanece à disposição.”

