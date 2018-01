Ponto Frio entrega móvel com defeito e não realiza troca

Tânia de Sousa recebeu, um mês após a compra, uma poltrona reclinável do Ponto Frio. No entanto, o produto foi enviado com defeito. A empresa demorou para fazer a troca e, quando a leitora cansou de esperar, recorreu ao SP Reclama.

O Ponto Frio lamentou, se desculpou pelo ocorrido, cancelou a compra e se comprometeu a reembolsar a consumidora.

Reclamação da leitora: “Comprei uma Poltrona reclinável no mês de agosto, me entregaram depois de um mês, em setembro, com um rasgo enorme na parte de trás. No mesmo dia, pedi a troca. Buscaram só depois de três semanas a poltrona rasgada. Depois de reclamar na internet e ligar muito pra saber sobre a troca, o Ponto Frio me enviou um e-mail dizendo que iria me entregar uma poltrona nova0. Resultado: não cumpriram a troca, não deram satisfação, não devolveram meu dinheiro.”

Resposta da empresa: “Conforme contato telefônico realizado com a cliente, o cancelamento da compra via ordem de pagamento será disponibilizado em até 20 dias úteis. A companhia lamenta e se desculpa por qualquer transtorno que possa ter acontecido ao consumidor, e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.