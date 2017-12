Ponto Frio cobra débito 19 anos após compra

Cliente recebeu carta e ligações de cobrança e foi incluída em cadastro de inadimplentes; empresa reconheceu situação e se comprometeu a cancelar o débito

Reclamação da leitora: Vou explicar o que aconteceu minha mãe. Maria de Lourdes Camargo recebeu uma carta no dia 10 de outubro cobrando uma dívida de 19 anos atrás, referente a um microondas que a mesma comprou em 1995 e havia pago uma parcela. Hoje estão cobrando o valor de R$1.146,56, sendo que na época o valor era de R$155,36. Mas o problema mesmo veio quando ela recebeu uma ligação e a atendente disse que se a mesma não fizesse o acordo de quatro parcelas de R$222,46 a mesma teria que pagar os honorários do advogado deles. Ela disse que a dívida foi vendida por uma empresa e citaram o Ponto Frio, que enviou a ficha cadastral da minha mãe e então hoje o nome dela esta nos orgãos de proteção ao crédito. Por favor me ajude a resolver isso, pois minha mãe precisa do nome para comprar remédios que às vezes faltam e a mesma precisa comprar, mas com o nome nos órgãos de proteção é impossível. /Laura Fabiana Camargo – São Paulo/SP

Resposta do Ponto Frio: O Pontofrio lamenta o transtorno causado e agradece a manifestação de Laura Fabiana. A rede informa que entrou em contato com a cliente para informá-la que será realizada a retirada o no nome de sua mãe Maria de Lourdes Camargo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como cancelado o débito da mesma com a loja.

Comentário da leitora: Os mesmos me ligaram dizendo que em quatro dias retirariam o nome de minha mãe dos órrgãos de proteção ao crédito. Só espero que em breve o nome de minha mãe esteja fora do sistema.