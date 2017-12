Ponto Frio cobra cliente após cancelamento de compra

Cristiano Nobile adquiriu um smartphone no site do Ponto Frio, mas se arrependeu e cancelou a compra no dia seguinte. Apesar de não ter recebido o aparelho, o leitor teve de pagar as três primeiras parcelas e não conseguiu ser ouvido por meio dos canais de comunicação da empresa.

Procurado pela reportagem do Estadão, o Ponto Frio declarou, por meio da assessoria de imprensa, que entrou em contato com Nobile e realizou o estorno dos valores que haviam sido cobrados indevidamente.

Reclamação do leitor: “Fiz o pedido para compra de um smartphone no dia 27 de março, no valor de $1.699,15. No dia seguinte, solicitei o cancelamento da compra por arrependimento. A compra foi cancelada imediatamente e o produto não foi enviado. Porém, foi debitada a parcela de $169,91. Liguei no atendimento e disseram que seria feito o estorno em, no máximo, duas faturas. Pois bem, já se passaram quase três meses, já me debitaram três parcelas totalizando $509,73, e até agora nada de reembolso, só debitando mais parcelas. O atendimento por chat online nunca funciona. O atendimento telefônico leva em torno de 40 minutos de espera. Abri vários protocolos e em todos eles me informam que vão pedir verificação financeira e me retornar em sete dias, porém esse retorno nunca ocorre. Já fiz inúmeras compras no Ponto Frio, sempre tiveram meu respeito, mas agora estou me sentindo enganado e desrespeitado pois é um valor considerável que eu poderia ter aplicado rendendo juros e ninguém dá nenhuma satisfação.”

Resposta da empresa: “Em atenção ao caso do Sr. Cristiano Nobile, informamos que, em contato com o consumidor, foi confirmado o estorno do valor na fatura do cliente. A companhia lamenta e se desculpa por qualquer transtorno que possa ter acontecido ao consumidor, e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.”

Comentário do leitor: “A postura do Ponto Frio para mim foi ruim, porque o caso ficou 3 meses em aberto, comigo entrando em contato e abrindo protocolos e não recebendo nenhum retorno. Após eu abrir a reclamação no ReclameAqui e no Estadão, tudo foi resolvido rapidamente. Era necessário levar 3 meses e só agir depois de reclamações em canais públicos? Este é o ponto.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.