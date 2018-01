Ponto Frio atrasa entrega de eletrodoméstico

William Imperatore comprou um fogão em 28 de fevereiro, pelo telefone da rede Ponto Frio. Ele informa que realizou o pagamento à vista. A entrega estava agendada para o dia 31 de março. Porém, em contato com a empresa, ele soube que houve uma tentativa de entrega em 27 de março, data que não havia sido combinada com o consumidor.

Reclamação de William Imperatore: “Comprei um fogão no dia 28 de fevereiro. A entrega foi agendada para 31 de março, mas não entregaram até agora. Eles disseram que tentaram entregar no dia 27 de março, mas não havia ninguém para receber. No dia 29 de março, enviaram um e-mail dizendo que a entrega não foi realizada, pois não acharam o ponto de referência próximo ao endereço solicitado e, devido a esse motivo, precisávamos informar pontos de referência. Enfim, já entramos em contato diversas vezes e até agora nada. O chat diz para esperar até 5 dias úteis para receber uma tratativa da área informando uma nova data de entrega. Cada atendente dá uma resposta diferente, não sei mais como proceder.”

Resposta do Ponto Frio: “Em atenção à resolução desta solicitação, informamos que o pedido foi entregue ao consumidor.”

