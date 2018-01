Polícia Civil apreende 160 kg de peixes e frangos irregulares

Comerciante de aviário aproveitaria a Semana Santa para vender mercadoria; alimentos estavam em caixas de papelão, sem nenhuma refrigeração

A 2.ª Delegacia da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra a Saúde Pública do Departamento de Polícia e de Proteção à Cidadania (DPPC) apreendeu hoje (1.º/4) mais de 160 kg de peixe e frango que estavam sem refrigeração e sem condições de higiene em uma avícola localizada no bairro do Jardim Miriam, na zona sul da capital.

Os policiais encontraram 120 kg de peixes em caixas de papelão e 40 kg de frango. Segundo informou em nota o delegado titular da DPPC João Antônio Gonçalves Rosa, no local em que se encontravam as caixas de alimentos havia moscas, cachorro, gatos e materiais velhos.

O comerciante pretendia vender o peixe nesta semana, disse o delegado.

*imagens – divulgação