Poda não executada na região do Bom Retiro

Estou há 7 meses esperando por esse serviço, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde janeiro solicito na Prefeitura a poda de uma árvore localizada na Rua Três Rios, no Bom Retiro. A árvore, além de estar próxima aos fios elétricos, também está prejudicando o imóvel. Já estamos em agosto e até agora nada foi feito. A Prefeitura não se importa com os problemas da cidade. David Bem Avram / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Sé informa que vistoriou o local e constatou que a espécie está em boa condição fitossanitária e não oferece riscos à rede elétrica. Ressalta que fará uma poda de adequação para elevar a copa e diminuir o atrito entre os galhos e a edificação ao lado.

Réplica do leitor: Até agora a Prefeitura não fez absolutamente nada. Continuo no aguardo da boa vontade dos responsáveis pela poda.

Foto: David Bem Avram