Pinheiros podem cair a qualquer momento

Prefeitura só faz promessas de poda, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Moro na Rua Dr. Mário Cardim, na Vila Mariana, e 2 pinheiros que estão na calçada em frente a minha casa estão muito altos, entortando e a calçada está rachando. Com as chuvas e ventos fortes as rachaduras só aumentam. Quero contratar alguém para fazer a poda, mas soube que só a Prefeitura está autorizada a fazer esse serviço. Desde agosto solicito essa poda à Prefeitura, mas até hoje nada foi feito. A situação só piora. Fábio Luís Mello Pereira / São Paulo

Resposta:A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que a Subprefeitura Vila Mariana realizará a poda da árvore ainda no mês de dezembro.

Réplica do leitor: Até hoje nada foi feito. As rachaduras aumentaram e a calçada está afundando. Não sei mais o que fazer! Se contrato alguém para fazer o serviço, sou multado e processado. Há 5 meses peço solução para a Prefeitura, porém ela promete o serviço, e nada faz.

Fotos: Fábio Luís Mello Pereira