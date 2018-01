Poda de árvore – 8 meses na espera

“Se a poda não for feita na próxima semana, farei um Boletim de Ocorrência”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Peço ajuda em relação à poda de uma árvore na Rua Embaixador Raul Garcia, Vila Mariana. No dia 12/3 a minha sogra fez uma solicitação na Prefeitura com pedido de urgência, pois a árvore está pendendo sobre a casa dela. Como nada foi feito, no dia 2/8 ela entrou em contato novamente e a Subprefeitura Vila Mariana, que respondeu que a poda seria feita naquela semana. Resumindo, após várias tentativas, nada foi feito. São podadas várias árvores na região, mas a dela permanece do mesmo jeito. Eliana Demasi Garcia / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Vila Mariana informa que realizou vistoria na árvore e programou o serviço de poda para ser executado no início do mês de outubro.

Réplica da leitora: Desde março a subprefeitura está dando essa resposta. O estranho é que todas as ruas vizinhas tiveram as árvores podadas. Ou melhor, tiram os galhos que estão atrapalhando, menos os da Rua Embaixador Raul Garcia. O perigo ainda continua e agora com chuvas e ventos está pior. Se a poda não for feita na próxima semana, farei um Boletim de Ocorrência.