PM apura se policiais erraram em ocorrência na Avenida Paulista

Mulher foi atacada na Avenida Paulista e, segundo seu relato, a Polícia Militar soltou o suspeito instantes depois

Reclamação da leitora: Estava caminhando pela Avenida Paulista, quando ao passar pelo MASP, em companhia de minha irmã e de uma amiga, recebi um empurrão violento pelas costas, não obstante senti minha mão sendo agarrada, diante do susto ao me virar vi o agressor me puxando, ante o desespero do momento e reunindo forças consegui me soltar! Tratava-se de uma pessoa totalmente ensanguentada, nesse momento me dei conta que minha camisa havia ficado toda suja e minha mão respingando sangue, obviamente o medo se apoderou de mim, pois não sabia se eu havia sido cortada! Em meio ao pânico comecei a gritar por socorro. Há poucos metros do local conseguimos avistar uma dupla de policias, fomos em direção a eles para contar o ocorrido, enquanto eu narrava o caso uma das moças, vítima, conseguiu avistar novamente o indivíduo, e ao apontá-lo os pms, conseguiram detê-lo. Para o meu espanto, terminada a revista, o indivíduo foi liberado! Perguntei ao PM se não iria fazer nada! Resposta: quem é que vai fazer alguma coisa com essa tranqueira? Ali se encontravam vítimas, todas com marcas de sangue nas roupas, policiais desacatados, ele desnudo em plena calçada, pergunto: o que mais queriam para prendê-lo? /Marina Lopez – São Paulo/SP

Resposta da Polícia Militar de São Paulo: A Polícia Militar esclarece que os fatos narrados pela leitora indicam erros graves de procedimento operacional, motivo pelo qual foi determinado uma rigorosa apuração. Caso se confirmem as irregularidades, os policiais envolvidos serão punidos, dentro dos ditames da lei. É importante ressaltar que a Polícia Militar é composta de mais de 90 mil homens e mulheres, fazendo centenas de milhares de salvamentos/ano e milhões de intervenções bem sucedidas, não devendo sua imagem ser confundida por conta de um episódio isolado, caso efetivamente tenha ocorrido.

Comentário da leitora: A assessoria de imprensa informou que vão instaurar inquérito para tentar encontrar os policiais, e o Coronel da PM me ligou no celular pedindo desculpas pelo ocorrido. Até agora só isso. Que falta de preparo desses policiais. Eu estava com sangue na mão e camisa e tive que me virar sozinha.