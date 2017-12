Plano de Saúde terá de pagar R$ 10 mil por não autorizar cirurgia

Unimed Ceará foi condenada a indenizar cliente por danos morais e a realizar cirurgia para a redução de mamas

O juiz da 3.ª Vara de Tauá, a 410 km de Fortaleza, Luciano Nunes Maia Freire, determinou que a Unimed Ceará autorize a realização de cirurgia para redução de mamas em paciente com problemas de coluna.

O plano de saúde também terá de pagar indenização de R$ 10 mil por danos morais por negar o procedimento, alegando ter finalidade estética, segundo texto publicado ontem (12/1) no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

A Unimed Ceará alegou que o procedimento não está incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ao analisar o caso, o juiz entendeu se tratar de procedimento necessário à saúde e condenou a Unimed Ceará a custear, no prazo de 15 dias, todos os gastos necessários à cirurgia, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. O plano de saúde também deverá pagar indenização de R$ 10 mil, por danos morais.

A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Ceará, no dia 9/1.