Plano de Saúde não agenda cirurgia de leitor

Rodrigo Marques tem problema no septo nasal e depois dois meses de consultas decidiu agendar uma cirurgia. Ele reforça que fez todos os exames solicitados. Também encaminhou a documentação necessária para análise. No entanto, no dia que ligou para confirmar a realização do procedimento foi informado que a cirurgia ainda não tinha sido solicitada.

Reclamação de Rodrigo Marques: “Tenho um problema de septo nasal. Em novembro e dezembro do ano passado, marquei consultas com especialistas da Amil. Fiz todos os exames pedidos. Depois de entregar toda a papelada fui informado que a Amil iria entrar em contato para confirmar a cirurgia e passar os procedimentos. Passado o dia informado pela recepção da clínica, entrei em contato com a Amil e fui informado que a solicitação não tinha sido feita.”

Resposta da Amil: “Em contato com o Sr. Rodrigo Stefano Marques, informamos que a cirurgia foi autorizada e confirmamos o agendamento.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.