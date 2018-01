Plano de saúde deixa beneficiário sem atendimento

Cabesp não aceitou a realização de exame no hospital indicado pelo médico do paciente nem indicou outro local da rede credenciada

Reclamação do leitor: Sou um beneficiário da Cabesp – o plano de saúde da Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo, o antigo Banespa. Descobri que sou portador de um câncer de próstata e tenho urgência para realizar uma biópsia e posterior cirurgia. A Cabesp não aceitou que fizesse o exame no hospital indicado pelo médico e ficou de indicar outras possibilidades em três dias úteis. Como não responderam por e-mail, conforme prometeram, liguei para me informar.Mas não tive resposta – como se a Cabesp não soubesse até hoje quais são seus credenciados habilitados para tal exame. Na quarta-feira, dia 25/3, fui informado de que a “análise” do pedido iria demorar cinco dias úteis, e não três. Erraram de propósito?

E descubro desolado, depois de 21 anos como beneficiário, que a Cabesp não é bem o que eu pensava, um plano de saúde que vem em auxílio quando mais se necessita. É um dos mais caros do País: a mensalidade do Plano Cabesp Família é de quase R$ 1.700 mensais por pessoa e costuma aumentar mais de 30% anualmente, com a anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Donde posso concluir que o trabalho da atual diretoria da Cabesp se assemelha muito ao que se faz nos campos santos. Mas, nos cemitérios, coveiros enterram os mortos, com honra. Os da Cabesp procuram enterrar os vivos, com total desonra. Luciano Ornelas/ São Paulo

A Cabesp não possui um meio de contato para o envio de e-mails de queixas pela imprensa. O procedimento oferecido foi transmitir a reclamação do leitor por telefone, para que a atendente a digitasse e a enviasse para o setor responsável. A resposta, segundo ela, deve ser enviada em 5 dias úteis.

Comentário do leitor: A Cabesp me pediu 5 dias úteis, mais 5 dias úteis para responder ao jornal. Aí o paciente morre e eles ficam felizes porque terão menos despesas!