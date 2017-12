Placas de trânsito estão encobertas

“Há meses espero pela poda”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Galhos de árvore de um abacateiro encobrem a placa de trânsito localizada no cruzamento do Viaduto Nove de Julho com a Rua Santo Antônio, em frente à Câmara Municipal de Vereadores, no centro de São Paulo. São muitas as placas de trânsito escondidas por árvores na cidade. Os moradores das regiões de Campo Limpo (zona sul), Butantã e Lapa, zona oeste, esperam por meses e até anos pelo serviço.



Resposta:A Subprefeitura Séinforma que fará vistoria no local e, caso haja necessidade, realizará a poda, de acordo com a programação da Subprefeitura.

Foto: Devanir Amâncio