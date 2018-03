Péssimo sinal da Vivo na região de Tatuí

“O atendimento geral deles é horrível”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Há duas semanas adquiri um plano 3G para o meu Tablet, mas o serviço é péssimo. Liguei na Vivo e a atendente informou que como a velocidade do meu plano não é suficiente, eu deveria aumentá-la e alterar o valor do plano. Porém, eu nãoteria qualquer desconto ou ressarcimento por essas duas semanas de péssimo serviço. Acabei aceitando, mas quando finalizava com a atendente a ligação caiu e não consegui mais contato com a empresa. Fico infinitamente na espera sem conseguir ser atendida. Informo também que a região de Tatuí/Itapetininga sofre com o péssimo sinal da Vivo. Mônica H. M. Garcia / Tatuí

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que cancelou uma das linhas da sra. Mônica conforme solicitação. Sobre a qualidade do sinal, a empresa informa que não há problema generalizado na cidade, porém a empresa já tem projeto de ampliação do equipamento prevista para agosto/13.

Réplica da leitora: A Vivo está pedindo de joelhos para ser ré numa belíssima de uma Ação Civil Pública. Recebi uma ligação deles e após receber essa mesma resposta, reclamei do valor da conta que pela falta de qualidade no sinal do celular, tem que lançar mão do telefone fixo. Sobre o sinal na região continua péssimo.