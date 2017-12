Ponto de ônibus do Capão Redondo está em péssimo estado

Cansei de reclamar e ninguém faz nada, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A cobertura do ponto final de uma cooperativa de transporte público, localizado na rua Andorinha Pequena, no bairro Dom José, em Capão Redondo, está prestes a cair. A base e o telhado da casinha clandestina, construída em 1989, estão podres. Devanir Amâncio / São Paulo

Resposta: A SPObras informa que no início do mês de junho, a SPTrans, pela competência, já havia informado a respeito do mesmo problema. O ponto de controle da linha 6044-10, no local citado, é demarcado por ponto tubular metálico (totem) e a cobertura não faz parte do antigo conjunto de mobiliário da SPTrans, totem e/ou abrigo. A SPObras informa que acionou a permissionária para que seja avaliado a possibilidade de alguma intervenção no local.

Foto: Devanir Amâncio