Atendimento telefônico da Caixa não funciona

Os funcionários não se importam com os clientes, reclama leitor

Por Luciana Magalhães



Reclamação do leitor: No final de abril tentei ligar mais de vinte vezes para o posto da Caixa Econômica Federal, que funciona no Fórum Federal Pedro Lessa. Minhas ligações começaram logo após as 11 horas e a telefonista dizia que a funcionária estava em uma ligação. Esperei em vão. Liguei novamente por volta das 12 horas e a telefonista disse que a referida funcionária estava almoçando. Deixei um telefone para contato e, como até às 15 horas não me retornaram, voltei a ligar e recebia sempre a mesma desculpa: de que o ramal estava ocupado. Fiz mais algumas ligações a telefonista não atendia e outras caiam direto na caixa postal. Na última vez que consegui contato, pedi para falar com o gerente e também só ouvi música. Um absurdo! Carlos José Figueiredo / São Paulo

Resposta: A Caixa Econômica Federal informa que ocorreu intermitência pontual no atendimento telefônico da agência nesse período em questão, mas já providenciou a troca do equipamento de telefonia. O banco ainda informa que o cliente compareceu na agência e teve suas dúvidas esclarecidas. A Caixa também põe à disposição diversos canais de atendimento como, por exemplo, lotéricas e vasta rede de parceiros credenciados CAIXA AQUI ou pelos canais telefônicos conforme seguem abaixo:

– SAC: 0800 726 0101

– Suporte Tecnológico a Clientes: 0800 726 0104

– Ouvidoria : 0800 725 7474

O banco permanece à disposição e mantém seu compromisso com constante melhoria no atendimento.

Réplica do leitor: A resposta da Caixa não foi satisfatória. Os outros canais de comunicação e atendimento mencionados pelo banco não me serviriam de nada, pois esperava informações sobre meu financiamento de imóvel.