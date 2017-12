Péssimo atendimento e burocracia da Telefônica/Vivo

A empresa não se importa com o cliente, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Há um mês assinei o serviço Vivo Fibra e TV a cabo e só tive problemas. O plano que contratei dá direito à TV a cabo com gravador. Porém, na hora de instalar, o técnico disse que o vendedor mandou o aparelho sem essa tecnologia. Liguei na central reclamando e a atendente agendou uma visita do técnico. Porém, ninguém apareceu. Além disso, desde o dia 24/6 estou sem sinal de TV e internet. A cada nova ligação recebo uma informação diferente. Primeiro, disseram que o problema era na minha casa, marcaram uma visita e mais uma vez o técnico não apareceu. Depois, fui informada que o problema estava no bairro. Na 3.ª vez disseram que o problema era na minha casa, mas não quiseram marcar visita técnica. Ou seja, até agora não sei qual o real problema nem se a Vivo irá resolver. Cansada no dia 30/6 liguei para cancelar o serviço e nas duas tentativas o atendente disse que iria transferir a ligação para o setor responsável, mas a ligação simplesmente caiu. A impressão que dá é de que eles derrubam a ligação para você não conseguir cancelar o serviço. Peço ajuda! Paula Sato / São Paulo

Resposta: A Telefônica Vivo informa que a Sra. Paula Sato optou por cancelar o serviço.

Réplica: O problema não foi solucionado. Fiquei sem internet por mais de uma semana e acabei cancelando o serviço. Mas nem assim os meus problemas com a empresa acabaram. Eles haviam marcado de vir retirar os equipamentos na minha casa no dia 15/7, mas ninguém apareceu. Foi a 3.ª terceira vez que marquei visita técnica e que perdi meu tempo esperando inutilmente.