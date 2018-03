Perigo para atravessar a rua

“Várias crianças arriscam a vida ao tentar cruzar a rua”, denuncia leitor



Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Na Avenida Sadamu Inouê, na altura do n.º 6.861, em Parelheiros, há um semáforo para pedestres que não funciona há tempos, (fica somente no vermelho). O mesmo se encontra em local extremamente perigoso, por ser o único local de travessia, perto de uma Escola Estadual, EE Prisciliana Duarte. Já reclamei, entrei em contato com a CET, mas nada foi feito. Várias crianças arriscam a vida ao tentar atravessar a rua, Será agora com a ajuda do jornal a CET vai resolver? Maurício Avellar de Azevedo Marques / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que vistoriou o equipamento e constatou que o acionamento pela botoeira para estágio de travessia de pedestres estava com defeito. Foram efetuados reparos e o equipamento voltou a funcionar normalmente.

Réplica do leitor: Apesar de o semáforo ter sido consertado, agora se tornou uma ameaça bem maior, pois, por falta de educação, nenhum motorista, nenhum mesmo, respeita o semáforo ou a faixa de pedestres, que serve de enfeite! Por que a CET não envia um engenheiro ou auxiliar para verificar o que ocorre?