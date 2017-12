Peixe Urbano troca produto que não satisfez cliente

Natasha Babicz comprou um modelador de cachos no Peixe Urbano e percebeu que o produto não cumpria sua função. Após entrar em contato com a empresa, o fornecedor se comprometeu a ressarcir a leitora.

No entanto, nada aconteceu. Procurada pela coluna SP Reclama, a plataforma de compras coletivas estipulou um prazo para que Natasha tenha o valor ressarcido.

Reclamação de Natasha Babicz: “Tive a infeliz experiência de comprar no começo de novembro pelo Peixe Urbano um “Modelador De Cachos Nano Titanium Cacheador Bivolt” Assim que recebi fui testá-lo e notei que o produto não cumpria com sua função prometida. Li todo manual de instrução fiz tudo corretamente e simplesmente o produto não serve para nada! Imediatamente contactei o Peixe Urbano, sem resposta. Mandei uma mensagem ameaçando registar o ocorrido buscar meus direitos na justiça. Após isso, o parceiro entrou em contato comigo prometendo buscar o produto de volta em até 5 dias uteis e devolver o valor em minha conta. 15 dias se passaram e até agora não cumpriram com o prometido! Estou me sentindo muito enganada ”

Resposta da empresa: “O Peixe Urbano entrou em contato com o fornecedor do produto em questão, que informou que fará a coleta do produto com o devido rastreamento em até 72h. Entramos em contato com a usuária, que confirmou estar ciente desse procedimento. Em caso de não conclusão durante o prazo estipulado, o Peixe Urbano se compromete a estornar o valor pago pela usuária.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.