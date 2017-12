Peixe Urbano mostra validades diferentes para compra no site e no app

Mario Algodoal adquiriu um jantar pelo site de compras coletivas Peixe Urbano com validade até 17 de setembro. Quando decidiu usar o serviço, foi informado que seu cupom já estava expirado e descobriu que o aplicativo e o site exibiam datas distintas.

A empresa afirmou ter corrigido o erro, lamentou o episódio e ofereceu um ressarcimento para o consumidor em créditos do próprio Peixe Urbano para novas compras.

Reclamação do leitor: “Fiz a compra de um cupom no Peixe Urbano para um jantar. O aplicativo mostra a validade até 17 de setembro. Hoje resolvi usá-lo e tive uma surpresa. O site diz que meu cupom está expirado e não poderei utilizá-lo. Entrei em contato com o atendimento e não fizeram a mínima questão em me atender, apenas disseram que não estava mais válido e ponto. Não vou medir esforços para reaver meu dinheiro, nunca utilizei esse serviço e, na primeira vez que tento, já enfrento problemas.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “Verificamos que a compra da oferta citada foi estornada através de créditos Peixe Urbano e possuem validade de 1 ano. Caso a próxima compra tenha um valor maior que o valor disponível em créditos, será necessário completar o valor restante no cartão de crédito. Sobre o erro na validade, já checamos em nosso sistema e a correção do erro já foi concluída. Pedimos desculpas pelo ocorrido e qualquer dúvida estamos à disposição.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.