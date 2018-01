Pedestres têm de se arriscar em João Pessoa

Há locais em que você é obrigado a andar pela rua, reclama leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: As calçadas da Avenida Cabo Branco, em João Pessoa, estão repletas de buracos, com péssima condição de transitabilidade. Há lugares na cidade em que simplesmente não há calçada: você é obrigado a andar pela rua. Em outros locais, os passeios são obstruídos por carros atravessados, mesas de bares, etc. O direito de ir e vir deveria ser válido também para os pedestres. Rolando Lazarte / João Pessoa (PB)

A prefeitura de João Pessoa não respondeu

Réplica do leitor: Infelizmente essa é a atitude das autoridades municipais de João Pessoa.