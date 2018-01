Pedestres sofrem com calçada na região do Itaim-Bibi

Reclamo desde o ano passado e ninguém faz nada, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Há 9 meses a calçada da Rua Joaquim Floriano, esquina com a Rua Dr. Renato Paes de Barros, no Itaim-Bibi, está com um grande buraco. Reclamei a primeira vez em novembro/13 e, na época, a Subprefeitura Pinheiros respondeu que até o final de dezembro/13 o reparo seria feito. Já estamos em agosto/14 e até agora nada foi feito. Peço ajuda! Maria Tereza Murray / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Pinheiros informa que no dia 16/8 fez os reparos nas bocas de lobo e a manutenção de áreas verdes no local.

Réplica: O local permanece do mesmo jeito, com o espaço esburacado e sem acabamento. Não foi feita nenhuma manutenção e a calçada continua sendo uma ameaça aos passantes.

Fotos: Maria Tereza Murray