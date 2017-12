A travessia da Av. Alcântara Machado é perigosa

O tempo para o pedestre atravessar é muito curto, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há tempos moro na Avenida Alcântara Machado e tenho visto muita injustiça em relação à travessia de pedestres. Enquanto o farol para os veículos fica aberto por aproximadamente 5 minutos, para os pedestres fica aberto apenas durante 30 segundos. É muito pouco tempo para atravessar as 4 pistas com segurança. Agostinho Locci / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que foi realizada vistoria no local e constatado que a programação semafórica existente está dentro dos padrões de segurança estabelecidos pela CET. A passagem dos pedestres nesse local está programada para ser executada em duas etapas, uma vez que a travessia da pista local da Avenida Alcântara Machado, no sentido centro, ocorre em momento diferente das outras pistas. É importante destacar que o tempo de verde para os pedestres efetuarem a travessia é dimensionado, em cada cruzamento, em função da largura da via e da velocidade média dos pedestres que a utilizam. A Companhia realiza estudos periódicos nos cruzamentos para avaliar a demanda e o perfil dos pedestres para assim estabelecer os tempos adequados para a travessia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: É confortável responder que o espaço de tempo para atravessar as 4 pistas está dentro dos parâmetros. Gostaria de ver se eles realmente conseguem atravessar nesse tempo.