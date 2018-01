Passageiro com deficiência física não recebe auxílio de empresa aérea

Renato Marino tem dificuldade para se locomover. Como de costume, ao reservar as passagens áreas, solicitou serviço de cadeiras de rodas. Mas em um dos voos não recebeu o auxílio de funcionários da empresa Latam.

Reclamação de Renato Marino: “Sou deficiente físico e portador de severa redução de mobilidade. Estive em viagem ao Chile e voei ida e volta pela Latam. No momento da reserva, solicitei o serviço auxiliar de cadeiras de rodas, como sempre faço, tanto para o voo de ida quanto para o de volta. No voo de ida, não houve problema. Ao chegar ao Aeroporto de Guarulhos para despachar minha bagagem, o serviço estava à minha disposição. No Chile, as coisas foram diferentes. No balcão, indaguei sobre o serviço de cadeira de rodas que havia solicitado e me havia sido confirmado. A funcionária que me atendeu disse que não havia esse serviço disponível. Insisti, mas ela repetiu que a Latam não dispunha desse serviço a seus clientes. Busquei auxílio de outra funcionária da empresa, mas a resposta foi a mesma.”

Resposta da Latam: “A Latam Airlines lamenta o ocorrido e informa que entrou em contato com o cliente, por e-mail e telefone, para prestar os esclarecimentos. O Fale com a Gente continua à disposição para mais esclarecimentos pelo telefone 0800 123200 (24 horas) ou fax 0800 123900.”

