Passageiro antecipa voo e é obrigado a viajar na classe econômica

Khalil Khouri teve de interromper uma viagem internacional por causa da internação de um familiar.

Ao retornar para o Brasil, o passageiro, que havia comprado passagens para a classe executiva, foi obrigado a voar na classe econômica, mesmo havendo lugares disponíveis.

Após o pedido de reembolso da passagem, a Air France lamentou o ocorrido e entrou em contato com o leitor para solucionar a questão.

Reclamação do leitor: “Meu marido embarcou para o Líbano pela Air France na classe executiva. Como meu genro foi internado e entubado, ligamos para que ele voltasse antes, pois era caso de vida ou morte. O embarcaram na classe econômica, pois se quisesse vir de executiva teria que pagar 1.000 euros! Lugar disponível tinha, o que alegaram é que está disponível para venda, não para um embarque como o dele. Ao menos poderiam fazer a gentileza de transferí-lo depois que fechassem as portas do avião. Não é pelo valor e sim pelo descaso que tiveram com ele, solicito reembolso.”

Resposta da empresa: “Lamentamos os incômodos que a situação relatada possa lhes ter ocasionado. Sua solicitação registrada foi respondida com nossas explicações e considerações.”

