Parque da Previdência continua no escuro

“Cansei de solicitar à Prefeitura a troca de lâmpadas”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Já solicitei no SAC da Prefeitura a substituição da lâmpada localizada na entrada do Parque Previdência e o reparo de outra que fica dentro dele, onde há um espaço para as crianças. As luzes apagadas deixam o local totalmente inseguro para o usuário. Passo todas as noites na Rua Pedro Peccini e já vi movimentação suspeita no local. Dentro do parque, há ainda várias luminárias apagadas. Peço ajuda para que o Ilume as substitua. Jeriel da Costa / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Serviços, por meio do Departamento de Iluminação Pública (Ilume), informa que a lâmpada queimada na entrada do Parque da Previdência (Rua Pedro Peccini) foi substituída por uma de vapor de sódio (produz mais luminosidade e gasta menos energia). Sobre a iluminação interna do parque, essa não segue o “padrão Ilume” nem está ligada à rede de iluminação pública. Nesse caso, o responsável pela manutenção é o Departamento de Áreas Verdes (Depave), ligado à Secretaria do Verde e Meio Ambiente.

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente não respondeu.

Réplica do leitor: Não foi solucionado. Somente uma lâmpada de fora do parque foi substituída.

Foto: Jeriel da Costa