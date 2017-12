Shoptime vende produto sem qualidade

Em menos de 1 mês as panelas começaram a descascar, reclama leitora.

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Comprei um jogo de panelas de ferro fundido no Shoptime. As informações e as imagens demonstravam que se tratava de um produto de qualidade, mas para minha surpresa 1 mês após a compra as panelas começaram a descascar na parte interna esmaltada, tornando o produto inadequado para uso. Quero efetuar a devolução das panelas e ficar com crédito no valor de R$ 329 para a compra de outros produtos. É lamentável adquirir algo com total falta de qualidade. Não é a 1.ª vez que tenho problemas com essa empresa. Terezinha Fernandes de Lima Santos / São Paulo

Resposta: O Shoptime.com informa que providenciou o cancelamento da compra, de acordo com a solicitação da cliente. O atendimento será acompanhado até a conclusão do caso. Pedimos desculpas pelo transtorno.

Réplica da leitora: Retiraram as panelas e ficaram de gerar um crédito para que eu efetuasse novas compras. Porém, aguardo esse crédito até hoje.



Foto: Terezinha Fernandes de Lima Santos