Palestra sobre finanças

As diversas estratégias para atrair o consumidor estão entre os temas do evento

Por Jerusa Rodrigues

A Fundação Procon-SP promove palestra gratuita sobre orientação financeira nesta terça-feira (11/6), das 9 as 12 horas, na Rua Barra Funda, 930, 4.º andar.

De acordo com o informe da instituição, a palestra vai abordar o funcionamento do mercado de oferta de crédito, seus principais problemas, as diversas estratégias utilizadas para atrair e envolver o consumidor, entre outros temas.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Procon.