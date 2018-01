Palestra: Planos de Saúde nos Tribunais – conheça os seus direitos

No dia 28/8, o escritório Vilhena Silva Advogados irá ministrar a palestra ‘Planos de saúde nos tribunais: conheça seus direitos’.

O evento abordará decisões judiciais recentes e esclarecerá dúvidas sobre negativas de medicamentos importados, tratamentos oncológicos e home care e reajustes abusivos de mensalidades. Esse é um dos problemas mais recorrentes, principalmente quando o beneficiário completa 59 anos ou a operadora aplica reajustes por sinistralidade.

A palestra será apresentada pela advogada Renata Vilhena Silva, sócia-fundadora do escritório e com mais de 15 anos de experiência na área. Em 2013, foi eleita pela revista HealthCare Management uma das cem pessoas mais importantes e influentes na área da saúde no Brasil, ao lado de nomes como o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o cardiologista e ex-ministro da Saúde, Adib Jatene. Renata é a primeira advogada do Brasil a ser membro do Health Lawyers, importante associação internacional de advogados da saúde, cujo objetivo é promover o intercâmbio de novas jurisprudências e da atuação dos profissionais da área pelo mundo. . A advogada também é autora da publicação “Planos de Saúde: Questões atuais no Tribunal de Justiça de São Paulo”, Volumes I e II.

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o número de reclamações contra os planos de saúde registradas no Brasil aumentou em até cinco vezes entre dezembro de 2002 e setembro de 2013. Segundo a ANS, o número de queixas passou de 16.415 para 75.916, o que representa um crescimento de 362%. Já são mais de 50 milhões de usuários que enfrentam constantemente problemas como descredenciamento de hospitais e médicos, recusas de coberturas e reajuste abusivo da mensalidade

A palestra é gratuita.

Palestra: Planos de Saúde nos Tribunais: conheça seus direitos

Data: 28/08/2014, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Hotel Saint Charbel – Rua Barata Ribeiro, 205 – Bela Vista – SP

Inscrições: (11) 3256-1283 ou vilhenasilva@vilhenasilva.com.br