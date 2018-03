Palestra gratuita sobre defesa do consumidor

Evento começa às 9 horas, desta quinta-feira (25/4), no Mackenzie

Por Jerusa Rodrigues

O Código de Defesa do Consumidor e a Importância do Acompanhamento Jurídico nas Relações de Consumo serão o tema da palestra realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie e promovida pela Coordenadoria de Inovação e Empreendedorismo da instituição.

Gratuita e aberta ao público, ela será ministrada por Heidi Aparecida Muller Ferreira, do Sebrae, no Auditório João Calvino, localizado no Prédio 41 do campus Higienópolis do Mackenzie, em São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Mackenzie e serão aceitas no momento do evento, se houver vaga.

fonte: Assessoria de Imprensa do Mackenzie