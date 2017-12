Palestra gratuita discute superendividamento

Por Jerusa Rodrigues

A Fundação Procon-SP fará nos dias 21, 22, 23 e 25 de maio, na Rua Barra Funda, n.º1.032, palestra gratuita com o tema Dívidas e Dúvidas. A palestra vai abordar as causas e as consequências do superendividamento nas famílias. O objetivo é fornecer orientação para que o consumidor entenda os motivos do superendividamento e consiga encontrar uma maneira de solucionar seus problemas financeiros. As inscrições devem ser feitas pelo site do Procon, nos dias de seu interesse.