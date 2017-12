Pai diz que filho não recebeu quantidade de leite a que tem direito em programa da Prefeitura

O filho de Fábio Nunez é beneficiário do programa Leve Leite, que distribui o alimento para alunos matriculados na rede municipal de ensino de São Paulo. Só que, nos últimos meses, não houve a entrega correta do produto, mesmo com o filho de Fábio tendo uma frequência escolar acima de 90%, índice necessário para a entrega do benefício.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação informou que a entrega já está programada para esta semana, pois na primeira tentativa a família não se encontrava no endereço informado na Prefeitura.

Relato do leitor: “Meu filho não está recebendo a quantidade correta de leite indicada no programa Leve Leite, da Prefeitura de São Paulo. Fui até a escola dele, na zona leste da cidade, como sugerido, e não souberam me explicar por que eu não recebi a quantidade correta dos leites, pois não houve faltas suficientes para perda do benefício. Somente me informaram o que eu já sabia: que as entregas ocorridas neste ano foram referentes à frequência de outubro e novembro do ano passado. Nesse período, meu filho teve seis faltas, ou seja, a frequência dele foi acima de 90%, o que não justifica a perda do benefício.”

Resposta da Prefeitura: “O aluno matriculado na EMEF Prof João Franzolin Neto receberá 8 kg de leite a que tem direito. A entrega está programada para esta semana, conforme CEP da família. Uma primeira tentativa de fornecimento pelos Correios foi feita no dia 8 de julho, mas a família não se encontrava no endereço para receber o produto.”

